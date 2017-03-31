Цорк: «Боруссия» ещё не вела переговоров с Кагавой насчёт продления контракта

Дортмундская «Боруссия» пока не ведёт переговоров с полузащитником Синдзи Кагавой относительно пролонгации его соглашения. Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.
«Боруссия» ещё не вела переговоров с Кагавой о продлении контракта», — приводит слова Цорка Kicker.
По итогам 25 туров чемпионата Германии Кагава принял участие в 14 матчах, выйдя на поле в основном составе лишь в 7 из них. Игрок стал автором 2 голевых передач.
Действующее соглашение Кагавы с «Боруссией» рассчитано до лета 2018 года.