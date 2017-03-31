Сутормин: интерес со стороны «Ростова»? Конечно, хотел бы поработать с Бердыевым

Полузащитник «Волгаря» Алексей Сутормин, ставший автором дубля в ворота «Зенита-2» в домашнем матче 26-го тура ФНЛ (4:3), прокомментировал интерес со стороны «Ростова».
«Дубль в матче с «Зенитом-2» не вызвал особых эмоций – только порадовался, что мы выиграли. В стане соперника многие ребята — мои знакомые. Нам хотелось показать, что мы – молодая команда, которая отлично играет. Обычно хороших ребят зовут в «Зенит-2», «Спартак-2», а мы хотели доказать, что сильнее их, что у нас есть футболисты, которые даже лучше, чем у питерцев.
Пообщался после матча с Лёшей Евсеевым, с теми, с кем был вместе в академии. Они поздравили, я им пожелал удачи, потому что все мы находимся внизу турнирной таблицы и очки нам нужны. Но самое главное: этот матч — уже история. Мы забыли о нём и двигаемся дальше.
Что касается информации об интересе со стороны «Ростова», то эти вопросы лучше адресовать агенту. Конечно, приятно, но пока до конкретики дело не дошло. Я же должен выкладываться на 100% на каждой тренировке, в каждом матче, что и стараюсь делать. Моя главная цель – поработать в Премьер-Лиге, попробовать свои силы там. И использовать свой шанс, когда он представится. Конечно, я хотел бы поработать с таким специалистом, как Курбан Бердыев. Надеюсь, что буду готов к игре в РФПЛ.
Пока же я стараюсь не обращать внимания на разговоры в прессе. Чемпионат продолжается, идёт борьба за выживание. Летом откроется трансферное окно – дальше будет видно. Сейчас мне нужно продолжать играть, показывать себя на поле и добиваться результатов с «Волгарём», – сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
На прошлой неделе агент Александр Клюев, представляющий интересы Сутормина, подтвердил интерес к игроку «Волгаря» со стороны «Ростова».
Сутормин принял участие в 28 матчах за «Волгарь» в нынешнем сезоне ФНЛ, забил пять голов и сделал пять результативных передач.