«Локомотив» принял извинения от телеканала «РЕН ТВ» по лже-интервью с Тарасовым

Руководитель департамента по связям с общественностью ФК «Локомотив» Андрей Бодров сообщил, что клуб принял извинения от телеканала «РЕН ТВ» относительно комментария полузащитника Дмитрия Тарасова, который якобы дал телеканалу российский футболист.
«В настоящее время Дмитрий Тарасов готовится к матчу с «Уфой». Мы ознакомились с опровержением и приняли извинения телеканала. Надеемся, что эта история послужит уроком и в будущем подобные ситуации не повторятся. Рассчитываем на бдительность и профессионализм журналистов», — передаёт слова Бодрова корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.
Ранее «РЕН ТВ» опубликовал телефонную запись, на которой, как утверждается, Тарасов критикует игру сборной России в матче с командой Кот-д’Ивуара (0:2). Позже Тарасов потребовал извинений и опровержения информации от первоисточника перед ним и сборной страны, утверждая, что футболистов сборной России оскорбил «Лжедмитрий», а не он, как ранее сообщил телеканал.