Видич: Моуринью выигрывал трофеи в разных странах, он знает, что делает

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич поделился мнением о перспективах команды Жозе Моуринью.
«Моуринью пришёл в этом году и привёл четырёх новых игроков, но для того, чтобы построить победоносную команду, нужно время, а шесть месяцев — этого недостаточно. Я верю, что „МЮ“ растёт. Моуринью выигрывал трофеи в разных странах, он знает, что делает. Думаю, у нынешних игроков есть потенциал превратить обидные ничьи в победы, и когда это произойдёт, клуб будет бороться за титул», — цитирует Видича официальный сайт «МЮ».