Венгер заявил, что продолжает работать в «Арсенале» с прицелом на будущий сезон

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, чей контракт с лондонцами истекает летом 2017 года, сообщил, что продолжает работать в клубе с прицелом на будущее независимо от того, будет ли с ним продлён контракт. Ранее сообщалось, что специалист уведомил руководство о желании продлить контракт на два года.
«Конечно же, я работаю, планируя следующий сезон «Арсенала». Продолжаю работать как прежде независимо от того, останусь в «Арсенале» ещё на два месяца или десять лет.
С игроками сложнее договориться о переходе в клуб, когда не известна судьба тренера? «Арсенал» сегодня является мировым брендом, который уважают везде. Имя клуба больше, чем моё. Когда игрок переходит в клуб, он идёт в «Арсенал», а не к Арсену Венгеру. На данный момент, мы не ведём трансферную работу, но анализируем, какие позиции нужно укрепить», — цитирует Венгера ESPN FC