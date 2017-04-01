Карпин: сейчас наблюдается полное безразличие народа к сборной России

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин высказал мнение о сборной России и об отношении к ней со стороны болельщиков.
«Самое страшное, что происходит вокруг сборной – это отсутствие каких-либо эмоций. Одно дело, если бы был негатив, это говорит о том, что людям всё-таки не всё равно. Сейчас наблюдается полное безразличие народа к сборной России, и это куда гораздо страшнее критики. Оценивать игру команды – не могу. Надо находиться внутри коллектива, чтобы понять, что происходит», — поведал Карпин, которого спросили, есть ли у него понимание того, что делает Станислав Черчесов со сборной.
«С точки зрения состава — да, а по игре — нет. Если говорить о матче с африканской командой, то здесь дело не в схеме с тремя защитниками, как многие сейчас говорят, можно хоть всей командой обороняться, главное, как это всё делать. Загадывать не будем, нужно дождаться Кубка конфедераций, после него окончательно всё станет ясно», — цитирует Карпина «Советский спорт».