«Спартак-2» выиграл у «Зенита-2» в ФНЛ, судья показал две красные карточки

«Спартак-2» выиграл у «Зенита-2» в матче 29-го тура ФНЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на МСА «Петровский» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
У «Спартака-2» отличились Георгий Мелкадзе и Артём Федчук, а у «Зенита-2» — Илья Зуев. В дебюте второго тайма, при счете 0:2, команды остались в неполных составах — красные карточки получили Шамсиддин Шанбиев и Алексей Исаев.
В другом матче тура «Нефтехимик» дома уступил «Спартаку-Нальчик» (0:1).
«Спартак-2» (44 очка) занимает пятое место, «Зенит-2» (34) — 13-е. «Спартак-Нальчик» (33) идёт 15-м, а «Нефтехимик» (22) — 20-м.