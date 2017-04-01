«Бавария» может пригласить Адлера на роль сменщика Нойера

«Бавария» задумалась о приобретении сменщика для основного голкипера Мануэля Нойера. Мюнхенский клуб рассматривает возможность грядущим летом пригласить бывшего вратаря сборной Германии Рене Адлера, у которого по окончании этого сезона истечёт контракт с «Гамбургом», пишет Bild.
Нынешний резервный вратарь «Баварии» Свен Ульрайх, который в данный момент подменяет травмированного Нойера, может покинуть команду летом из-за отсутствия игровой практики, а 36-летний Том Штарке, вероятно, завершит карьеру.