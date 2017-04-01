Иммобиле: в «Лацио» играли великие нападающие, я хочу продолжить эту традицию

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле поделился впечатлениями от победы над «Сассуоло» в матче 30-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» и завершилась со счётом 2:1 в пользу римлян.
«Иногда приходится играть с неудобными и организованными соперниками. Такие матчи почти всегда получаются трудными. Было непросто, но мы играли как команда, особенно во втором тайме. И победили.
История „Лацио“ состоит из таких великих нападающих, как Эрнан Креспо и Томмазо Рокки, поэтому я хотел бы продолжить эту традицию. Надеюсь сделать это благодаря своим товарищам по команде и болельщикам», — сказал Иммобиле Sky Sport Italia.