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«Арсенал» Т — «Томь» — 3:0. Видеообзор матча

1 апреля 2017, суббота. 22:49. Футбол
Тульский «Арсенал» выиграл у «Томи» в матче 21-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счетом 3:0.

В середине первого тайма Иван Иванов сделал передачу к штрафной на Михаила Александрова, который выбрался на свободное пространство и нанёс великолепный обводящий удар в дальнюю девятку.

На 74-й минуте Кирилл Комбаров со штрафного мощно пробил по воротам, Алексей Солосин кулаками отразил мяч, но Мусса Думбия оказался первым на отскоке и поразил верхний угол ворот. В концовке Думбия здорово поборолся и выполнил подачу в штрафную, Солосин среагировал на удар Игоря Шевченко, однако Комбаров оказался самым расторопным на добивании.

Видеообзор матча «Арсенал» — «Томь» можно посмотреть на официальном сайте РФПЛ.
Источник: Официальный сайт РФПЛ Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула Томь
Новости. Футбол
1 апреля 2017, суббота
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