Цакташ: «Рубин» потерпел обидное поражение, у нас были моменты

Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ прокомментировал домашнее поражение от «Зенита» (0:2) в матче 21-го тура РФПЛ.
«Понятно, что «Зенит» сильная команда, но у нас были сегодня моменты, были хорошие контратаки. Но мы не забили. Конечно, обидное поражение.
Во втором тайме играли хорошо, но, как я уже сказал, не реализовали моменты. И первый тайм был неплохим, несмотря на то, что мы пропустили два мяча. Но после гола команда расстроилась, нужно было время, чтобы прийти в себя», — приводит слова Цакташа официальный сайт «Рубина».