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Дзюба – о Кокорине: у нас в стране, сидя на диване, любят обсуждать, кто дерево

2 апреля 2017, воскресенье. 17:53. Футбол
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после гостевой победы над «Рубином» (2:0) в матче 21-го тура РФПЛ, в котором он своим голом открыл счёт, прокомментировал критику в адрес партнёра по команде Александра Кокорина, а также поделился мнением о том, почему ему удаётся удачно выступать против защитника казанцев Тараса Бурлака.

«Был ли мой гол или автогол Тараса Бурлака? Я бью, попадаю в Бурлака, и дальше мяч влетает в ворота. Давайте тогда считать, что все у нас автоголы. Рыжиков задел мяч — тоже автогол? Это вообще уже! Обижается ли Бурлак за то, что каждый раз забиваю из-под него в Казани? Ну это, наверное, стечение обстоятельств. Тарас — очень хороший защитник, в «Рубине» играет постоянно, поэтому, наверное, у нас с ним такая «связка». Но это стечение обстоятельств, получается, что мы постоянно пересекаемся, и это несчастный случай для него. Но для меня очень хорошо, что так получается — главное забить. Но я бы не делал на нём акцент — хорошая подача была, прежде всего, от Цаллагова. Немножко я опередил защитника.

Удивился ли я тому, что у Кокорина с Данни была отличная связка? Нет, не удивился. А чему удивляться? Очень квалифицированная команда у нас, хороший Кокорин. Над ним сейчас многие пытаются шутить, но это очень квалифицированный футболист и демонстрирует, играет. У Луческу бы не играл человек, который плохо смотрится со стороны, потому что многие у нас любят, сидя на диване, с огромным пузом и кривыми ногами сидеть и обсуждать, кто там деревья, кто полена, открывая баночку пива. Это страна у нас такая: все профессионалы, куда ни глянешь — все умеют, но все сидят. Только с дивана через раз встают, спотыкаясь. Поэтому классный гол, на классе Данни с Кокориным разыграли. Поэтому два ноль по такой игре с таким соперником — такой очень удобный, опасный, но комфортный для нас счёт», – цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита».

В текущем сезоне РФПЛ Дзюба в 18 матчах за «Зенит» записал на свой счёт 9 голов и 3 результативные передачи. Кокорин забил 3 мяча и сделал 3 голевых паса в 21 встрече.
Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Рубин Александр Кокорин Артём Дзюба Мигел Данни Мирча Луческу Тарас Бурлак
Новости. Футбол
2 апреля 2017, воскресенье
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