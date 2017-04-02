Семёнов: ничья — закономерный результат матча «Амкар» — «Терек»

Защитник «Терека» Андрей Семёнов поделился впечатлениями от гостевого матча 21-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:1).
«Думаю, если брать игру в целом, то ничья закономерный результат. Гол, пропущенный в начале встречи, не обескуражил команду, ведь мы понимали, что практически вся игра впереди. Мы продолжили играть в свою игру, контролировали мяч, доставляли его в штрафную и смогли забить.
Конечно, не совсем комфортно играть при таком ветре, но команды находились в равных условиях, и не думаю, что это нам мешало», — цитирует Семёнова пресс-служба «Терека».