Кучаев: Гончаренко после игры похвалил, остался мною доволен

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился впечатлениями от дебюта в российской Премьер-Лиге.
Футболист вышел на замену на 85-й минуте матча 21-го тура российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». «Армейцы» на своём поле победили со счётом 2:1.
«Сложно оценить свои действия: я мало получал мяч, команда оборонялась. Рад, что удалось дебютировать. Я очень нервничал, потому что счёт 2:1 очень нехороший. Успокоился, только когда вышел на поле. Гончаренко сказал: «Ты всё умеешь. Если не будешь закрепощён, всё получится». После игры похвалил, остался мною доволен. Момент в концовке в контратаке, когда я бил по воротам? Сейчас прокручиваю это в голове и думаю, как можно было поступить по-другому», — передаёт слова Кучаева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.