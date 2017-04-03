«Ростов» – «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

3 апреля в Ростове-на-Дону, на стадионе «Олимп-2», состоится матч 21-го тура РФПЛ. Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Краснодар».
Встречу 13.04.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Ростова-на-Дону.
Ранее команды встречались друг с другом 14 раз. Восемь раз победу праздновали футболисты «Краснодара», пять раз матч завершился вничью, и один раз сильнее оказывались игроки «Ростова». Последняя встреча между ними состоялась в сентябре 2016 года и завершилась победой «Краснодара» со счётом 2:1.