Моуринью подтвердил, что Мата выбыл на длительный срок

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию с травмами в команде. На прошлой неделе стало известно, что полузащитник Хуан Мата, которому была сделана операция на паху, может больше не сыграть в нынешнем сезоне.
«Я думаю, что Мата выбыл надолго. Аналогичная ситуация с Джонсом и Смоллингом. Погба? Я не могу сказать, но сомневаюсь, что он будет готов ко вторнику, хотя у него не такая серьёзная травма, как у других находящихся в лазарете футболистов», — цитирует Моуринью Goal.
4 апреля «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура АПЛ сыграет против «Эвертона». Начало встречи – 22:00 мск.