Перед футболистами «Факела» погашены все задолженности по зарплате. Об этом сообщила генеральный директор команды Ирина Петрова. Ранее игроки «Факела» приостановили трудовую деятельность из-за задолженностей по зарплате и премиальным и грозились бойкотировать матч 30-го тура ФНЛ с «Нефтехимиком».
«В начале года у «Факела» были определённые финансовые проблемы. Но в последнее время каждую неделю мы гасили задолженности. В пятницу планировалось поступление денег, но мы их получили сегодня. Таким образом, задолженностей по зарплате перед футболистами нет. Причём из поступивших денег мы выплатим даже часть премий.
Что касается бойкота матча с «Нефтехимиком», то на сегодняшний день все тренировки проводятся в штатном режиме. Сегодня у команды выходной», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Матч «Факела» с «Нефтехимиком» должен пройти 8 апреля в Воронеже.