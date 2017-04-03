«Спартак» предоставил «Зениту» квоту в размере 4221 билета по цене 1 тыс. рублей

«Зенит» объявил старт продаж билетов на выездной матч 23-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги со «Спартаком». Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, болельщикам сине-бело-голубых на «Открытие Арене» предоставлен 4221 билет, стоимость каждого составляет 1000 рублей.
С 3 по 5 апреля забронировать и выкупить билеты могут только владельцы действующих абонементов; c 6 по 13 апреля будет открыта свободная продажа. С 3 по 12 апреля бронирование действительно в течение 48 часов, 13 апреля — 24 часа. Продажи закрываются 14 апреля.
Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт 16 апреля и начнётся в 20:00 по московскому времени.