Мойес извинился перед журналисткой ВВС, которой угрожал пощёчиной

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес принёс извинения за сказанные слова в адрес журналистки ВВС Вики Спаркс. Девушка спросила тренера, означает ли присутствие на матче 29-го тура АПЛ с «Бёрнли» (0:0) владельца клуба Эллиса Шорта, что он скоро будет уволен. Мойес не сдержался и пригрозил девушке пощёчиной.
«Это было дерзко, нужно следить за собой. Вы можете получить пощёчину, даже если вы женщина. В следующий раз тщательнее выбирайте вопросы», — сказал Мойес.
The Telegraph сообщает, что репортёр не стала писать жалобу на 53-летнего тренера, а вот работодатель Спаркс обвинил шотландского специалиста в запугивании работника.
Дэвид Мойес, поняв, что был не прав, лично позвонил девушке и извинился. Спаркс и ВВС приняли извинения тренера.