Защитник «Валенсии» Гайя выбыл из строя на 2-3 недели

Защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя пропустит по меньшей мере две недели из-за травмы, которую получил в матче 29-го тура испанской Примеры с «Депортиво» (3:0). Испанец появился на поле в стартовом составе, а на 83-й минуте был заменён.
В ходе обследования врачи диагностировали у защитника повреждение задней поверхности бедра. Хосе Гайя пропустит от двух до трёх недель.
До этого момента 21-летний футболист принял участие в 23 матчах чемпионата Испании (21 в основном составе) и отдал 2 результативных паса.