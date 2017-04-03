Морган не поможет «Лестеру» в матче с «Сандерлендом», Олбрайтон готов сыграть

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир поделился ожиданиями от матча 31-го тура АПЛ с «Сандерлендом». «Лисы» не смогут рассчитывать на защитника Уэса Моргана, а вот полузащитник Марк Олбрайтон восстановился после травмы и готов сыграть.
«К сожалению, Уэс Морган и Нампалис Менди по-прежнему травмированы. Уэс тренировался на поле, но играть не будет. В то же время к тренировкам приступил Марк Олбрайтон. Он готов на 100%.
Впереди матч с «Сандерлендом». Мы стремимся выиграть каждую следующую игру. Ожидаю, что завтра мы продолжим наше успешное выступление. Неважно, кто нам противостоит, мы должны набрать три очка», — цитирует Шекспира пресс-служба клуба.
Матч «Лестер» — «Сандерленд» состоится 4 апреля. Начало встречи – 21:45 мск.