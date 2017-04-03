Матчи «Спартак» — «Оренбург» и «Ростов» — «Краснодар» начнутся с минуты молчания

Сегодняшние матчи 21-го тура РФПЛ «Спартак» — «Оренбург» и «Ростов» — «Краснодар» начнутся с минуты молчания. Сегодня, 3 апреля, на станции метро «Сенная площадь» прогремел взрыв.
По предварительным данным СМИ, при взрыве погибли не меньше 10 человек, ранены свыше 50 человек. Все станции метро в Санкт-Петербурге закрыты на вход и выход.
«Российский футбольный союз и Российская футбольная Премьер-Лига выражают самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. В это трудное время мы с вами. Крепитесь. Матчи 21-го тура «Спартак» — «Оренбург» и «Ростов» — «Краснодар» начнутся с минуты молчания», — говорится на официальном сайте РФПЛ.