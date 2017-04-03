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Виллаш-Боаш: мои соболезнования семьям, потерявшим близких в ужасной атаке

3 апреля 2017, понедельник. 17:25. Футбол
Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш выразил соболезнования в связи со взрывом в метро в Санкт-Петербурге.

«Дорогие мои петербуржцы, пожалуйста, будьте сильными. Мои соболезнования семьям, потерявшим своих близких в сегодняшней ужасной атаке», — написал Виллаш-Боаш в своём аккаунте в «Инстаграме».

Днём 3 апреля в вагоне петербургского метрополитена произошёл взрыв. По предварительной информации, взрыв произошёл в третьем вагоне на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Сообщается о 10 погибших, 50 человек пострадали.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Андре Виллаш-Боаш
Новости. Футбол
3 апреля 2017, понедельник
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