Виллаш-Боаш: мои соболезнования семьям, потерявшим близких в ужасной атаке

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш выразил соболезнования в связи со взрывом в метро в Санкт-Петербурге.
«Дорогие мои петербуржцы, пожалуйста, будьте сильными. Мои соболезнования семьям, потерявшим своих близких в сегодняшней ужасной атаке», — написал Виллаш-Боаш в своём аккаунте в «Инстаграме».
Днём 3 апреля в вагоне петербургского метрополитена произошёл взрыв. По предварительной информации, взрыв произошёл в третьем вагоне на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Сообщается о 10 погибших, 50 человек пострадали.