Бартра нашёл храбрую болельщицу «Боруссии» Д и подарит ей свою футболку

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра, который оценил храбрость болельщицы команды, сидевшей в футболке «шмелей» в окружении фанатов «Шальке» во время рурского дерби, сумел найти эту девушку при помощи подписчиков в социальных сетях. Ранее Бартра обещал подарить ей свою футболку.
«Да! Спасибо всем: болельщикам, СМИ, всем вам! Мы нашли нашу храбрую болельщицу. Обещание есть обещание, так что скоро увидимся, Стеффи», — написал игрок в «Твиттере».
Матч «Шальке» — «Боруссия» в Гельзенкирхене завершился ничьей со счётом 1:1.