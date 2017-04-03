Почеттино: в футболе главное — не мастерство или сила, а вера

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино призвал игроков своей команды верить в возможность завоевания чемпионского титула. «Шпоры» сократили отставание от лидирующего «Челси» до 7 очков.
«Это кажется безумием, но это футбол, здесь всё может случиться. Поражение „Челси“ от „Кристал Пэлас“ — хороший урок для всех нас. Вера — это самое важное в футболе. Не мастерство, бег или сила, а вера, настрой и желание.
В футболе нет ничего невозможного, это наша идея, наша философия. Нам нужно продолжать идти в этом направлении. Конечно, у нас есть шансы догнать „Челси“. Нужно продолжать бороться и делать всё возможное», — цитирует Почеттино Goal.