Жоаозиньо: качество поля в Ростове не подходит для стиля «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо прокомментировал ничью с «Ростовом» (0:0) в 21-м туре РФПЛ.
«Ничья в этом матче — нормальный результат, но для нас важнее была победа. «Краснодар» играл в открытый футбол – это наш стиль, мы стараемся атаковать и идти вперёд. К сожалению, не хватило случая, чтобы забить гол. Сейчас надо проработать все ошибки и готовиться к матчу с ЦСКА.
Качество поля – без комментариев. Оно не походит для нашего стиля. Мы знали, что дома «Ростов» много прессингует, и были к этому готовы. Мы имели моменты в этом матче, и результат объективен.
Об этой игре теперь надо забыть и идти дальше. Сейчас нужно думать о будущих турах, все они решающие, если мы хотим играть в Лиге Европы. Нужно выкладываться в каждом. О ЦСКА мы ещё не думали. У нас есть дни для подготовки, и мы будем прорабатывать всё с тренером», – передаёт слова Жоаозиньо корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.