Аппиа вновь стал главным тренером сборной Ганы

Квеси Аппиа вернулся на должность главного тренера сборной Ганы. Футбольная ассоциация Ганы на своем официальном сайте объявила, что 56-летний специалист подписал двухлетний контракт и приступит к исполнению обязанностей с 1 мая.
В первый раз Аппиа покинул должность главного тренера сборной Ганы в сентябре 2014 года.
Предыдущим наставником команды был израильский специалист Авраам Грант, который подал в отставку с поста главного тренера сборной Ганы после завершения командой выступлений на Кубке африканских наций—2017 в феврале.