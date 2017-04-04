Тимощук: проблема судейства не должна становиться главной

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в интервью «Чемпионату» поделился мнением о судействе в российской Премьер-Лиге, которое часто подвергается критике.
«В жизни любой команды есть матчи, в которых судьи ошибаются в её пользу или в пользу соперника. Главное, чтобы ошибки не носили системного характера. Если проблемы судейства есть, то надо смотреть на всю систему в целом – на подготовку кадров, на квалификацию. Я никогда не обвинял судей. Всегда нужно искать причины неудач внутри себя, выделять проблемные места. Проблема судейства не должна становиться главной», — сказал Тимощук.
Полную версию интервью с Тимощуком читайте на «Чемпионате» в скором времени.