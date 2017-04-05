Тренер «Хоффенхайма»: мы очень долго ждали победы над «Баварией»

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман прокомментировал победу над «Баварией» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Германии.
«Победа над „Баварией“ — в целом это звучит очень хорошо. Мы очень долго ждали этого. Мы показали хорошую игру, и наш план сработал просто великолепно. Играли смело, в первом тайме демонстрировали действительно хороший футбол.
Нельзя сказать, что мы забили незаслуженно. Во втором тайме немного сбавили, иногда игра походила на гандбол. Но это было ожидаемо», — цитирует Нагельсмана сайт «Баварии».