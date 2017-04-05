Роббен: в первом тайме матча с «Хоффенхаймом» мы каждый раз опаздывали на шаг

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал поражение от «Хоффенхайма» (0:1) в матче 27-го тура чемпионата Германии. Отметим, что это поражение стало для «Баварии» всего вторым в Бундеслиге в этом сезоне.
«Жаль, что так вышло. Такое с нами не должно происходить. В первом тайме мы плохо располагались на поле, каждый раз опаздывали на один шаг. В таких случаях всегда возникают неприятности. Во втором тайме мы играли значительно лучше, у нас были моменты. К сожалению, мяч так и не зашёл в ворота», — приводит слова Роббена официальный сайт «Баварии».