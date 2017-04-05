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Зидан: Навас – вратарь основного состава «Реала»

5 апреля 2017, среда. 07:15. Футбол
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подчеркнул, что голкипер Кейлор Навас продолжает оставаться для него футболистом основного состава. В домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (3:0) на поле в стартовом составе вышел Кико Касилья.

«Навас – вратарь основного состава «Реала». И если он не играет, то это не значит, что я сомневаюсь в нём. Ни в коем случае. Если же я даю шанс Касилье выходить на поле, то он достоин этого, так как всегда проявляет себя отлично», — приводит слова Зидана Marca.

Навас по ходу нынешнего сезона подвергался освистыванию болельщиками «Реала», и испанские СМИ уже неоднократно напоминали, что клуб ищет нового вратаря.
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Зинедин Зидан Кейлор Навас Кико Касилья
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