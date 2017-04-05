Зидан: Навас – вратарь основного состава «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подчеркнул, что голкипер Кейлор Навас продолжает оставаться для него футболистом основного состава. В домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (3:0) на поле в стартовом составе вышел Кико Касилья.
«Навас – вратарь основного состава «Реала». И если он не играет, то это не значит, что я сомневаюсь в нём. Ни в коем случае. Если же я даю шанс Касилье выходить на поле, то он достоин этого, так как всегда проявляет себя отлично», — приводит слова Зидана Marca.
Навас по ходу нынешнего сезона подвергался освистыванию болельщиками «Реала», и испанские СМИ уже неоднократно напоминали, что клуб ищет нового вратаря.