Зюле: «Хоффенхайму» сопутствует удача, однако мы её заслужили работой

Защитник «Хоффенхайма» Никлас Зюле не скрывал эмоций после домашнего матча 27-го тура чемпионата Германии с мюнхенской «Баварией». Хозяева поля сумели нанести поражение грозному сопернику со счётом 1:0.
«Хоффенхайму» сопутствует удача, однако мы её заслужили работой в текущем сезоне. Теперь хотим удержаться на верхних строчках турнирной таблицы», — приводит слова Зюле tz.
В данный момент «Хоффенхайм» с 51 очком занимает 3-ю строчку турнирной таблицы.
Зюле со следующего сезона будет защищать цвета «Баварии», с которой подписал контракт до лета 2022 года.