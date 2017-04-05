Заммер не уверен, что «Баварии» нужно найти спортивного директора

Бывший спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер сомневается, что клубу необходимо в спешном порядке искать специалиста на этот пост. В данный момент должность спортивного директора в немецком гранде вакантна.
«Нельзя однозначно ответить на вопрос о том, нужно ли «Баварии» в данной ситуации искать спортивного директора. У клуба в лице Румменигге и Хёнесса есть люди, обладающие профессиональными знаниями. И они компетентны в вопросах, касающихся развития спортивных проектов», — приводит слова Заммера Kicker.