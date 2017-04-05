Пирло может войти в тренерский штаб «Челси»

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло может войти в тренерский штаб Антонио Конте в «Челси». По окончании сезона-2016/17 помощник Конте Стив Холланд покинет команду, а на его месте наставник лондонцев хочет видеть итальянца.
Бывший игрок и тренер «Челси» Рэй Уилкинс, ныне работающий экспертом, рассказал, что на «Стэмфорд Бридж» может перебраться 37-летний Андреа Пирло, чей контракт с «Нью-Йорк Сити» истекает в декабре 2017 года.
«Я знаю, что Пирло бывал несколько раз на «Стэмфорд Бридж» в этом году. Он один из тех, кого Конте хотел бы видеть в «Челси» вместо Холланда», — рассказал Уилкинс в интервью talkSPORT.