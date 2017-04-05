Буффон остался в запасе «Ювентуса» на матч с «Наполи», Игуаин выйдет в основе

Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Ювентуса» на ответный полуфинальный матч Кубка Италии, который пройдёт на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. Первая встреча завершилась победой туринцев со счётом 3:1.
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, как и в первой встрече, остался на скамейке запасных, а экс-форвард «Наполи» Гонсало Игуаин выйдет на матч против своей бывшей команды с первых минут. Отметим, что у «Наполи» остался в запасе один из лидеров нападения полузащитник Дрис Мертенс.
«Наполи»: Рейна, Хюсай, Кирикеш, Кулибали, Гулам, Зелиньски, Диавара, Гамшик, Кальехон, Милик, Инсинье.
«Ювентус»: Нето, Алвес, Бонуччи, Бенатиа, Сандро, Ринкон, Хедира, Куадрадо, Стураро, Дибала, Игуаин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Ювентус». Начало встречи — в 21:45 мск.
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