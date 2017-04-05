РЖД и «Локомотив» организуют для болельщиков бесплатную электричку в Тулу

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что РЖД вместе с клубом организуют для болельщиков бесплатную чартерную электричку в Тулу на матч 23-го тура РФПЛ с «Арсеналом».
«Мы понимаем, что на выездных матчах нам нужна поддержка болельщиков. РЖД вместе с «Локомотивом» организует бесплатную чартерную электричку в Тулу на матч с «Арсеналом».
Что касается организации чего-то подобного в Сочи, то давайте сначала доживём до финала», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.