Тренер «Сьона»: болельщики считают Митрюшкина одним из лучших вратарей Европы

Главный тренер «Сьона» Петер Цейдлер похвалил российского вратаря Антона Митрюшкина, ставшего героем полуфинального матча Кубка Швейцарии с «Люцерном». Основное время игры завершилось со счётом 0:0, а в серии пенальти «Сьон» выиграл со счётом 6:5. Митрюшкин отразил два удара с 11-метровой отметки.
«Наши болельщики уже сказали мне, что Митрюшкин является одним из лучших вратарей Европы. Наверное, они немного преувеличивают, но Антон действительно невероятно талантлив», — цитирует Цейдлера Le Matin.
Видео серии пенальти в матче «Сьон» — «Люцерн» можно посмотреть на YouTube.