Юрист: любое снижение дисквалификации Ерёменко будет расцениваться как победа

Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Ерёменко в арбитражном суде в Лозанне, рассказал, в каком случае дело будет считаться выигранным. В ноябре 2016 года финский футболист был дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. В организме хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты.
«Любое снижение дисквалификации будет расцениваться как победа. Есть банальная математика. Если ты зарабатываешь условно 50 тыс. долларов в месяц и дисквалификация снизилась на полгода – вот тебе соответственно 300 тыс. выгоды. Более того, футбол – специфический вид спорта. Если ты не играешь, то твоё мастерство и ценность как футболиста падают. Поэтому любое снижение дисквалификации – победа. За счёт чего Ерёменко могут снизить дисквалификацию? Я бы не хотел раскрывать аргументы до того момента, пока они не будут изложены на бумаге и направлены в CAS. Тем более полный текст решения УЕФА до сих пор нами не получен», — сказал Прокопец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
Полную версию интервью с Прокопцом читайте на «Чемпионате» в скором времени.