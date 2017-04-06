Почеттино: невероятно, что «Тоттенхэму» удалось забить столько голов в концовке

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Суонси Сити» (3:1) в матче 31-го тура АПЛ. До 88-й минуты лондонцы уступали — 0:1, однако в оставшееся время сумели забить трижды.
«Мы хорошо начали матч, создали несколько моментов. Но затем мы пропустили гол и поняли, что нам нужно прибавлять. Просто невероятно, что нам удалось забить столько голов в концовке, но мы давили и создавали моменты до самого конца. Это был тяжёлый матч, но команда показала, что у неё есть характер.
Мы играем за «Тоттенхэм». Этот сезон доказывает, что мы команда. Мне всё равно, что люди говорят или думают об истории клуба. Мы снова сражаемся за чемпионский титул", — приводит слова Почеттино BBC.