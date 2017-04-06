Начо: в «Реале» все чувствуют себя важными игроками

Защитник мадридского «Реала» Начо отметил, что в команде все чувствуют свою значимость. Игрок сказал это после гостевого матча 30-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (4:2), в котором он стал автором голевой передачи.
«В каждом матче видно, что все футболисты «Реала» сконцентрированы на своих задачах и достойно выполняют свои функции на поле. Для длинного сезона важно, чтобы тренер использовал своих футболистов. В «Реале» все чувствуют себя важными игроками», — приводит слова Начо Marca.
«Реал» в нынешнем сезоне провёл в Примере 29 матчей, а Начо принял участие в 21 из них, выйдя на поле в основном составе в 18 играх. Он стал автором 1 гола и 2 результативных передач.