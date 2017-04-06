Гаджиев: с человеческой точки зрения игра в Самаре для меня — особенная

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал, будет ли для него выездной матч против «Крыльев Советов», которые он возглавлял с 2003 по 2006 и с 2012 по 2013 год, особенным. Встреча 22-го тура РФПЛ состоится 8 апреля.
«На мой взгляд, тут надо разделять спортивную и человеческую, жизненную составляющую этого матча. Со спортивной точки зрения, матч с „Крыльями“ — один из многих для меня и для моей нынешней команды, пермского „Амкара“. За победу в нём так же, как и в любом другом, дают три очка. За ничью — одно, за поражение — ноль. С этой точки зрения субботняя игра на „Металлурге“ ничем не будет отличаться от поединка с любой другой командой в чемпионате.
А вот с жизненной, человеческой точки зрения игра в Самаре, конечно, особенная. В этом городе у меня осталось много друзей, и мне всегда приятно возвращаться на берега Волги.
Для меня „Крылья Советов“ та команда, которая пока не реализует полностью свои возможности. Я не говорю сейчас про атакующий потенциал — это лишь один из компонентов. Я имею в виду в целом командный потенциал „Крыльев“. И считаю, что ключевое слово — пока. А почему не реализует? Я не хочу вдаваться в подробности, особенно перед матчем «Крыльев» с «Амкаром», — цитирует Гаджиева «Волга Ньюс».