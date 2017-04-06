Иногородние фанаты ЦСКА смогут посетить дерби по коллективным заявкам

Болельщики ЦСКА из других городов, желающие посетить матч 26-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком», могут оформить коллективные заявки на покупку билетов на трибуну S.
При этом заявки будут приниматься только от официальных фан-клубов, зарегистрированных в КЛС ЦСКА. Заявки от организаций, не зарегистрированных в КЛС, рассматриваться не будут, отмечается на официальном сайте красно-синих. Стоимость одного билета на трибуну S — 1000 рублей.
Вчера ЦСКА сообщил, что домашний матч со «Спартаком» состоится на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» 30 апреля. Продажи билетов на дерби через Интернет не будет, а в связи с усиленными мерами безопасности и повышенным спросом билеты на центральные трибуны будут продаваться только в кассах стадиона ЦСКА с 27 апреля.