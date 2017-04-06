Грасия объяснил поражение «Уралу» низкой реализацией моментов игроками «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия прокомментировал гостевое поражение от «Урала» (1:2) в полуфинале Кубка России.
«Мы пропустили гол после одной из первых атак соперника, потом сравняли счёт, у нас была возможность выйти вперёд, но мы не реализовали пенальти. На одном из стандартных положений соперник забил и установил окончательный счёт. У нас были моменты, чтобы выиграть, но, к сожалению, если их не реализовываешь, то победить не удастся.
У нас были моменты и до замен, и после. В течение всех 90 минут были возможности для взятия ворот, но «Рубин» их не реализовал. «Урал» выходит в финал, поздравляем их и желаем удачи. Мы проиграли сегодня, но движемся дальше», — сказал Грасия в эфире телеканала «Матч».