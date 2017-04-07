Иванович: «Зенит» следит за «Спартаком», желаем, чтобы красно-белые теряли очки

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о подготовке команды к домашнему матчу 22-го тура РФПЛ с «Анжи», признавшись, что в стане петербургской команды следят за выступлениями «Спартака», который лидирует в турнирной таблице.
«Мы довольны, что выиграли у «Рубина», но уже забыли ту игру и готовимся к «Анжи». Для нас сейчас каждый следующий матч самый важный. Мы должны делать всё, чтобы в каждом туре добиваться максимального результата.
Мы уже разобрали „Анжи“. Эта команда играет в футбол, в Петербург они приедут с целью забрать у «Зенита» очки. Понятно, что сейчас все вокруг думают о главном матче чемпионата между «Спартаком» и «Зенитом», но для нас очень важна и игра с «Анжи». Нельзя расслабляться. «Анжи» будет играть на контратаках, им в Петербурге терять нечего. Соперник постарается обязательно забить. Не так важно, что в их составе уже нет звёзд. Главное, как играет команда. Но мы уже два тура не пропускаем, так что надо продолжать играть на ноль, действовать слаженно в обороне. Если всё в порядке с обороной, то будет результат.
Конечно, мы следим за „Спартаком“, желаем, чтобы они теряли очки, но наша задача – побеждать самим. Остальное уже не зависит от нас. Насколько реально отыграть разницу в очках? Мне сложно говорить на эту тему, но мы должны бороться до конца. Если сумеем отыграть разницу, то это будет очень хорошо. Но для этого «Зенит» должен показывать хороший футбол», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.