Сорокин: получили заверение в приемлемом состоянии газона на арене в Петербурге

Оргкомитет «Россия 2018» получил заверение от властей Санкт-Петербурга и ФК «Зенит» в том, что поле стадиона на Крестовском острове находится в приемлемом состоянии, заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин. В пятницу агентство Regnum сообщило, что газон на новой арене пришел в негодность. Первый матч на новой арене запланирован на 22 апреля, когда «Зенит» примет «Урал» в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги.
«В конце прошлой недели мы проводили совещание с „Зенитом“ и с властями города. На этом совещании мы получили заверение, что газон постепенно входит в должное состояние после „спячки“ и на нём будут проведены игры „Зенита“. Клуб сейчас предпринимает усилия по уходу за газоном, никаких сложностей не видит и понимает меру ответственности», — сказал ТАСС Сорокин, добавив, что у него нет информации о проблемах с газоном.