Тер Штеген: не думаю, что пропустим четыре мяча в первой игре с «Ювентусом»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген выразил уверенность в том, что команда не пропустит много голов в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Немецкий футболист сказал это, вспомнив первую игру 1/8 финала турнира с «ПСЖ», в которой подопечные Луиса Энрике проиграли со счётом 0:4.
«Не думаю, что мы пропустим четыре мяча в первой игре с «Ювентусом». Я не хочу этого, и мы уже знаем, что должны делать. Сначала нам нужно победить «Малагу» в чемпионате Испании. Нам необходимо побеждать, чтобы быть в лучшем состоянии перед встречей с «Ювентусом», — цитирует тер Штегена Tuttosport.
Первая игра между «Ювентусом» и «Барселоной» состоится 11 апреля, ответная — 19 апреля.