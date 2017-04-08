Ефремов: все знают, что ситуация в «Кубани» не простая

Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов высказал мнение о ситуации в «Кубани», которая на протяжении долгого времени испытывает финансовые проблемы.
«Вопрос о расформирование „Кубани“ не стоит, об этом три дня назад говорил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка. Ситуация в клубе действительно сложная, об этом все прекрасно знают. Сейчас проводятся встречи, ведь интерес у потенциальных инвесторов есть. Виталий Мутко встречался с губернатором Краснодарского края Вениамин Кондратьев, когда летал в Сочи на матч сборной России. Я также несколько раз общался с губернатором.
На вопрос сохранит ли „Кубань“ своё существование сможет ответить только время. Все делают всё от них зависящее, чтобы этого не произошло. Мне кажется, что исчезновение клуба мало вероятно, о чём говорят и последние результаты. Но время сейчас такое, что всё может произойти. Губернатор Краснодарского края даже мысли не допускает, что „Кубань“ будет расформирована», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата»