«Бешикташ» победил «Трабзонспор», Тосун опередил Лава в гонке бомбардиров

В матче 27-го тура чемпионата Турции «Бешикташ» на выезде одержал победу со счётом 4:3 над «Трабзонспором».
На 4-й минуте Дженк Тосун вывел гостей вперёд, а на 25-й Окай Йокушлу счёт сравнял. Через 10 минут после начала второго тайма «Бешикташ» вновь повёл в счёте — отличился Венсан Абубакар. А на 63-й минуте «Трабзонспор» снова сумел отыграться — точным ударом отметился Фабиан Кастильо. Пару минут спустя впервые в счёте повели хозяева — отличился Уго Родальега. Тем не менее на 74-й минуте Андерсон Талиска счёт сравнял, а на первой компенсированной минуте Атиба Хатчинсон принёс «Бешикташу» победу.
В таблице первенства «Бешикташ» (61 очко) располагается на первой строчке, а «Трабзонспор» (44) — на пятой.
Дженк Тосун забил свой 17 гол первенстве и возглавил гонку бомбардиров, опередив бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава (16 голов), выступающего за «Аланьяспор».