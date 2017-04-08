Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Паршивлюк объяснил свою эмоциональную реакцию на замену в матче с «Зенитом»

8 апреля 2017, суббота. 21:35. Футбол
Защитник «Анжи» Сергей Паршивлюк поделился впечатлениями от гостевого матча 22-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:1), а также рассказал о причинах своей эмоциональной реакции на замену. Уходя с поля на 75-й минуте, Паршивлюк пнул пачку бутылок и не пожал руку главному тренеру команды Александру Григоряну.

«Учитывая концовку и удаление у соперника, могли взять три очка. Но и одно очко сильно поможет нам в конце чемпионата.

Минута молчания? Страшное горе для всего города — должны были отдать дань уважения погибшим. Считаю, что была правильная акция.

Эмоции во время замены? Просто неправильно меня поняли. Показывал, что свело ногу, не нужно было делать замену. Эмоции футболиста.

Связка с Яковлевым? Главное, что забили. Повторюсь, нам важно заработанное очко», — передаёт слова Паршивлюка корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжи ФК Зенит Сергей Паршивлюк
Новости. Футбол
8 апреля 2017, суббота
22:03 Луческу объяснил, почему Шатов редко играет за «Зенит»
22:03 Буффон вышел на чистое второе место по количеству матчей в Серии A
21:55 Луческу: не держусь за контракт с «Зенитом»
21:53 Яковлев: забить «Зениту» дорогого стоит, но после матча есть смешанные чувства
21:48 Кавазашвили: «Анжи» боялся пенальти, зная, как Дзюба красиво падает в штрафной
21:45 Цаллагов: перед очным матчем остаётся надеяться, что «Спартак» проиграет в Уфе
21:41 Чернов: если бы передачи с фланга на Дзюбу доходили, думаю, он бы забил парочку
21:40 Луческу: печально, но теперь всё зависит не от «Зенита»
21:35 Паршивлюк объяснил свою эмоциональную реакцию на замену в матче с «Зенитом»
21:33 Пепе сломал два ребра во время матча «Реала» с «Атлетико»
21:24 «Севилья» выиграла у «Депортиво», прервав серию из пяти матчей без побед
21:21 «Челси» обыграл «Борнмут» и снова опережает «Тоттенхэм» на семь очков
21:20 Григорян: «Зенит» даже в меньшинстве перехватил инициативу в матче с «Анжи»
21:20 «Бавария» одержала разгромную победу над дортмундской «Боруссией»
21:09 «Бешикташ» победил «Трабзонспор», Тосун опередил Лава в гонке бомбардиров
21:09 Орлов: Кокорин наконец проявил характер, но лучшим у «Зенита» был Чернов
20:56 «Аталанта» сыграла вничью с «Сассуоло»
20:54 «Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском»
20:40 «Зенит» — «Анжи»: Кокорин забил первый гол в 2017 году
20:36 Зидан: я надеюсь улыбаться с завтрашнего дня и вплоть до конца сезона
20:33 Симеоне: не знаю, уйдёт ли Гризманн куда-то, но я в восторге от его игры
20:28 Е. Калешин: задачи у «Кубани» могут быть только максимальными
20:22 «Терек» — «Арсенал» Т — 3:1. Видеообзор матча
20:16 Ломбертс получил прямую красную карточку и не сыграет со «Спартаком»
20:10 «Зенит» — об информации о неудовлетворительном состоянии газона на новой арене
20:09 Гвардиола: борьба в АПЛ за место в четвёрке будет идти до последнего тура
20:04 Касемиро: «Реал» упустил победу над «Атлетико» из-за нехватки внимания
19:58 Чернов: «Зенит» перевернёт игру с «Анжи» во втором тайме, всё будет хорошо
19:55 Яковлев — о голе в ворота «Зенита»: мне оставалось только ногу подставить
19:53 Гол Фалькао принёс «Монако» победу над «Анже»
19:51 «Факел» вырвал победу у «Нефтехимика» и поднялся в зону стыковых матчей
19:41 «Зенит» — «Анжи»: Хави Гарсия проводит 100-й матч за сине-бело-голубых
19:37 Колосков: «Стратегия-2030» построена на реальном положении дел в мировом футболе
19:31 Болельщики «Зенита»: нас не сломить, не запугать, мы будем жить и побеждать!
19:31 Клопп: Коутиньо потерял три килограмма за последние три дня
19:23 Коутиньо стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди игроков из Бразилии
19:18 Радимов: уровень игры «Тосно» — вторая восьмёрка РФПЛ
19:15 Колосков: спортивным директором РФС может стать Непомнящий или Игнатьев
19:08 «Реал» упустил победу над «Атлетико», отрыв от «Барселоны» — три очка
18:57 Руководство тверской «Волги» предложило футболистам играть бесплатно
18:55 «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Стоком», «Манчестер Сити» обыграл «Халл»
18:54 Григорян — корреспонденту: «Анжи» не в кризисе. Может, это у вас депрессия?
18:52 «Мордовия» выиграла у «Шинника» в ФНЛ
18:42 Рахимов: «Терек» сам себе привёз напряжённую концовку матча с «Арсеналом»
18:40 Кирьяков: «Арсеналу» не хватает наглости и агрессивности в штрафной площади
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кому из фаворитов РФПЛ придётся сложнее всего в ближайшем туре?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+