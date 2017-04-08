Паршивлюк объяснил свою эмоциональную реакцию на замену в матче с «Зенитом»

Защитник «Анжи» Сергей Паршивлюк поделился впечатлениями от гостевого матча 22-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:1), а также рассказал о причинах своей эмоциональной реакции на замену. Уходя с поля на 75-й минуте, Паршивлюк пнул пачку бутылок и не пожал руку главному тренеру команды Александру Григоряну.
«Учитывая концовку и удаление у соперника, могли взять три очка. Но и одно очко сильно поможет нам в конце чемпионата.
Минута молчания? Страшное горе для всего города — должны были отдать дань уважения погибшим. Считаю, что была правильная акция.
Эмоции во время замены? Просто неправильно меня поняли. Показывал, что свело ногу, не нужно было делать замену. Эмоции футболиста.
Связка с Яковлевым? Главное, что забили. Повторюсь, нам важно заработанное очко», — передаёт слова Паршивлюка корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.