Эрнани: пока есть математические шансы на чемпионство, «Зенит» будет бороться

Полузащитник «Зенита» Эрнани в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от домашнего матча 22-го тура РФПЛ с «Анжи» (2:2).
«Конечно, нам грустно. Это был домашний матч, который мы могли бы выиграть и заработать три очка, для нас это было бы важно и здорово. Но так сложились обстоятельства. После того, как мы стали играть вдесятером и кроме того пропустили, то, что нам удалось забить ответный гол и сравнять счёт — достойный финал игры для нас.
В первом тайме мы не полностью отдались игре. Если бы играли с такой же отдачей, как во втором тайме, мы бы могли выиграть.
В перерыве тренер попросил нас быть более сильными, идти больше вперёд. Мы постарались это сделать, что привело к голу, но не удалось довести матч до победы.
Верим ли мы в чемпионство? Пока математически существует такая возможность, мы будем бороться и надеяться на то, что мы станем чемпионами.
Сейчас чувствую себя в „Зените“ очень хорошо. Мне очень комфортно в команде. Надо просто больше работать для того, чтобы результаты были лучше», — поведал Эрнани.